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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 18:17 BJT

表格：英国6月总工业订单差值为正11，创六个月来最高

路透伦敦6月19日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，6月总工业订单差值为正11，路透预估为正3。

月度趋势 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

总订单 +11* 0 -1 +6 +3 -2 +12

出口订单 -2 -9 -3 -10 -1 -16 +11

制成品库存 +8 +8 +4 +14 +10 +8 +8

产出预期 +32 +32 +32 +19 +28 +23 +16

国内价格预期 +3 +4 +9 +12 +17 +20 +11

* 总订单为12月以来最高(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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