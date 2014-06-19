表格：英国6月总工业订单差值为正11，创六个月来最高

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦6月19日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，6月总工业订单差值为正11，路透预估为正3。
月度趋势 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
总订单 +11* 0 -1 +6 +3 -2 +12
出口订单 -2 -9 -3 -10 -1 -16 +11
制成品库存 +8 +8 +4 +14 +10 +8 +8
产出预期 +32 +32 +32 +19 +28 +23 +16
国内价格预期 +3 +4 +9 +12 +17 +20 +11
* 总订单为12月以来最高(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。