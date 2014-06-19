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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 18:22 BJT

路透基点：五家银行考虑加入光汇石油7-8亿美元收购贷款案--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，五家银行考虑加入光汇石油控股有限公司的7-8亿美元贷款案，这笔贷款为光汇石油收购美国油企Anadarko Petroleum在中国渤海湾的油气资源提供融资。

消息人士称，这五家银行为中国国家开发银行、中国招商银行、中国民生银行、中信银行(国际)和永隆银行。

这笔五年期分期偿还贷款的商议价格为综合收益500-600个基点。

消息人士称交易条款尚未敲定。

消息人士称光汇石油7月需要这笔资金。

消息人士并称，稍早有一家外资银行参与谈判，但后来退出。

一如此前报导，该贷款料将由相关石油区块的利润分享合同作担保。

在香港上市的光汇石油2月表示，将以10.8亿美元购买Anadarko在渤海湾两处石油区块的权益，使公司的上游业务进一步扩大。据路透报导，光汇石油董事会主席薛光林表示，收购案30%的资金将通过内部资源筹措，其余部分将通过贷款。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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