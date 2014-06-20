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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 17:14 BJT

台湾债市：103/6期借券成交17.41亿台币，加权平均利率0.5531%

路透台北6月20日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：

    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
   103/6    17.41    0.6000    0.0001        0.5531       534.0     537.5
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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