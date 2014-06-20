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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 17:12 BJT

台湾债市：103/6期10年公债中，银行业买超1亿台币

路透台北6月20日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/6 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     13.00     12.00        +1.00
     票券业         0      1.00        -1.00
     证券业      7.50      7.50            0
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