国际油市：亚洲船用燃油价格升至四个半月高点，新加坡燃料油库存小增

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡6月19日 - 亚洲船用燃油价格周四连续两个交易日上涨，升至四个半月高点，受强劲的指标原油价格的支撑。
路透数据显示380-cst船用燃油报每吨620美元，较周三上涨2美元。
统售价格高昂令船用燃油升水受挫，较380-cst船货升水下降0.82美元，至每吨升水1.72美元。
其他市场消息方面，新加坡国际企业发展局(IES)周四数据显示，6月18日止当周新加坡在岸燃料油库存小幅增加1%或22万桶，至2,189.9万桶(345万吨)。
新加坡渣油出口降至三个月低点，仅19.09万吨。
新加坡燃料油进口也触及三年最低水准67.33万吨，不到一周前到货量的一半。
现货市场上无交易成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。