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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 18:56 BJT

国际油市：亚洲船用燃油价格升至四个半月高点，新加坡燃料油库存小增

路透新加坡6月19日 - 亚洲船用燃油价格周四连续两个交易日上涨，升至四个半月高点，受强劲的指标原油价格的支撑。

路透数据显示380-cst船用燃油报每吨620美元，较周三上涨2美元。

统售价格高昂令船用燃油升水受挫，较380-cst船货升水下降0.82美元，至每吨升水1.72美元。

其他市场消息方面，新加坡国际企业发展局(IES)周四数据显示，6月18日止当周新加坡在岸燃料油库存小幅增加1%或22万桶，至2,189.9万桶(345万吨)。

新加坡渣油出口降至三个月低点，仅19.09万吨。

新加坡燃料油进口也触及三年最低水准67.33万吨，不到一周前到货量的一半。

现货市场上无交易成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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