东南亚股市：越南股市收低，菲律宾股市在央行决议前缩减跌幅

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透曼谷6月19日 - 越南股市周四收低0.5%，但扳回稍早多数跌幅，越南央行让越南盾小幅贬值拖累市场；菲律宾股市亦扳回部分跌幅，菲律宾央行在收盘后公布利率决议。
越南股市 盘初下跌2%，分析师表示，受中国拖曳第二座钻油设施往南海的消息影响。
菲律宾股市 收低0.06%，报6,699.39点，脱离盘中低点6,657.22点。
菲律宾央行周四维持指标利率于3.5%不变，但意外调升短期特别存款账户利率(SDA)，企图抑制会增加通胀压力的流动性增长。
交易所数据显示，外资连续第四天在菲律宾股市卖超，卖超金额达10.8亿菲律宾披索(2,460万美元)。在截至周三的三个交易日中，外资累计卖超9.05亿披索(2,063万美元)。
东南亚市场信心普遍良好，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决议并无意外。马来西亚股市 触及一个月高点，泰国股市 终止两日跌势。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 424.30 2.06 +0.49 +9.25 388.37
新加坡 3269.02 -7.78 -0.24 +3.21 3167.43
马来西亚 1881.48 4.90 +0.26 +0.78 1866.96
泰国 1461.91 10.55 +0.73 +12.57 1298.71
印尼 4864.27 -23.59 -0.48 +13.81 4274.18
菲律宾 6699.39 -3.74 -0.06 +13.75 5889.83
越南 567.35 -2.68 -0.47 +12.43 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。