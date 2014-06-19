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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 19:02 BJT

东南亚股市：越南股市收低，菲律宾股市在央行决议前缩减跌幅

路透曼谷6月19日 - 越南股市周四收低0.5%，但扳回稍早多数跌幅，越南央行让越南盾小幅贬值拖累市场；菲律宾股市亦扳回部分跌幅，菲律宾央行在收盘后公布利率决议。

越南股市 盘初下跌2%，分析师表示，受中国拖曳第二座钻油设施往南海的消息影响。

菲律宾股市 收低0.06%，报6,699.39点，脱离盘中低点6,657.22点。

菲律宾央行周四维持指标利率于3.5%不变，但意外调升短期特别存款账户利率(SDA)，企图抑制会增加通胀压力的流动性增长。

交易所数据显示，外资连续第四天在菲律宾股市卖超，卖超金额达10.8亿菲律宾披索(2,460万美元)。在截至周三的三个交易日中，外资累计卖超9.05亿披索(2,063万美元)。

东南亚市场信心普遍良好，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决议并无意外。马来西亚股市 触及一个月高点，泰国股市 终止两日跌势。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 424.30 2.06 +0.49 +9.25 388.37

新加坡 3269.02 -7.78 -0.24 +3.21 3167.43

马来西亚 1881.48 4.90 +0.26 +0.78 1866.96

泰国 1461.91 10.55 +0.73 +12.57 1298.71

印尼 4864.27 -23.59 -0.48 +13.81 4274.18

菲律宾 6699.39 -3.74 -0.06 +13.75 5889.83

越南 567.35 -2.68 -0.47 +12.43 504.63

(完)

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