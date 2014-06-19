版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货中止五日涨势收低，受出口疲弱忧虑影响

路透吉隆坡6月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，中止五日连涨走势，对于出口趋疲的担忧以及马币(林吉特)走强拖累市场，但伊拉克动乱造成燃料需求增加，限制了棕榈油跌幅。

马来西亚指标9月棕榈油期货 收低0.8%至每吨2,446马币，中止五日涨势，这波涨势将棕榈油期货推至三个月高点2,477马币。

整体成交量为45,588口，高于均值35,000口。

交易商称，对于本月头20日出口数据疲弱的担忧，在尾盘拖累棕榈油价格。船货调查商将在周五公布马来西亚6月1-20日棕榈油出口数据。

马币升值亦抑制外资和炼厂买气。马币兑美元 周四上涨0.64%至3.2130马币，投资人建立新的多头部位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐