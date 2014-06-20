更正-马来西亚期市：棕榈油期货中止五日涨势收低，受出口疲弱忧虑影响(6月19日)

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
(更正：因英文原文有误，第二段中应为...将棕榈油期或推至“三周”高点2,477马币，非“三个月”高点)
路透吉隆坡6月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，中止五日连涨走势，对于出口趋疲的担忧以及马币(林吉特)走强拖累市场，但伊拉克动乱造成燃料需求增加，限制了棕榈油跌幅。
马来西亚指标9月棕榈油期货 收低0.8%至每吨2,446马币，中止五日涨势，这波涨势将棕榈油期货推至三周高点2,477马币。
整体成交量为45,588口，高于均值35,000口。
交易商称，对于本月头20日出口数据疲弱的担忧，在尾盘拖累棕榈油价格。船货调查商将在周五公布马来西亚6月1-20日棕榈油出口数据。
马币升值亦抑制外资和炼厂买气。马币兑美元 周四上涨0.64%至3.2130马币，投资人建立新的多头部位。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张若琪)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编