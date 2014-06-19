香港金融：中港监管机构就基金互认细节讨论基本完成，有待拍板--官员

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周四称，中国和香港的监管机构就基金互认的细节讨论基本完成，但相信政策仍要待中国证监会或内地机构的批准。
陈家强出席一项论坛活动后向记者表示，中港基金互认的试验在香港开展，不排除在香港做大后，再伸延至其他市场。
“香港是最好的试验场。在香港做好了产品、政策后，才尝试到海外市场。”他说。
上周中国证监会公布《关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见》中提及，稳妥推进与香港等境外市场的基金产品互认，支持境内外交易所交叉挂牌基金产品。消息引起香港基金界人士担心，中港基金互认的落实有可能是遥遥无期，且开放对象不单止是香港，而是与海外其他地方一并开放。
另外，就此前香港政府谘询机构金融发展局建议全面检讨和强化首次公开招股（IPO）市场，陈家强称，认同发展香港股票市场，成为国际首选的上市中心，并吸引和利用不同的企业体到香港上市，包括商业信托。
他说，“今次金发局的报告有很多提议，有许多是关于一些上市步骤、比较技术性的做法，所以我相信市场会讨论这些做法应如何做、是否可行，如何做才最好，我觉得这种讨论是好事，我希望监管机构和交易所去跟市场接触。”
金发局报告建议引入不同企业体，再度燃起市场讨论关于香港应否放弃“同股同权”的监管原则而接纳阿里巴巴IPO-ALIB.N以合伙人制度形式上市。
陈家强称，对于不同企业体持开放态度，至于具体如何做、是否不同板块去做这件事，相信市场要再作讨论和探讨。
他并指出，多数市场是采用“同股同权”，如果要在这方面有改动，必须清楚它的原则，在甚么情况下去改动它，以及它如何达到市场监管的需要，这方面在世界市场不同时间都有讨论过，相信香港可以参考这些讨论的经验去决定做法、如何在开放市场及投资者保护之间作出平衡。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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