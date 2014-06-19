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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 19:24 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差近三周高点，受季节性需求支撑

路透新加坡6月19日 - 亚洲指标92-辛烷值汽油裂解价差周四升至近三周高点每桶8.99美元，受季节性需求支撑，且符合新加坡出口增加趋势。

汽油裂解价差上回高于每桶9美元，是在5月30日，当时达9.87美元。

根据新加坡国际企业发展局(IES)，6月18日止当周新加坡出口至印尼的汽油数量增加一倍以上至逾27.6万吨，前一周为12.43万吨。

数据显示从新加坡出口的整体数量为56.4万吨，较前一周约增26%；进口则下降59%至10.9万吨。

亚洲石脑油裂解价差跌至三日低位，交易商称因供应增加而需求持稳。

路透数据显示石脑油裂解价差报每吨129.43美元，较周三下跌0.32美元。

“石脑油需求稳定，但供应上升--即将启用的分流装置，中东、印度、甚至或许还有套利船货。”新加坡一交易商称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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