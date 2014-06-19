国际油市：亚洲汽油裂解价差近三周高点，受季节性需求支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡6月19日 - 亚洲指标92-辛烷值汽油裂解价差周四升至近三周高点每桶8.99美元，受季节性需求支撑，且符合新加坡出口增加趋势。
汽油裂解价差上回高于每桶9美元，是在5月30日，当时达9.87美元。
根据新加坡国际企业发展局(IES)，6月18日止当周新加坡出口至印尼的汽油数量增加一倍以上至逾27.6万吨，前一周为12.43万吨。
数据显示从新加坡出口的整体数量为56.4万吨，较前一周约增26%；进口则下降59%至10.9万吨。
亚洲石脑油裂解价差跌至三日低位，交易商称因供应增加而需求持稳。
路透数据显示石脑油裂解价差报每吨129.43美元，较周三下跌0.32美元。
“石脑油需求稳定，但供应上升--即将启用的分流装置，中东、印度、甚至或许还有套利船货。”新加坡一交易商称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。