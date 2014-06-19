香港金融：廉署通缉涉嫌贪污清洗黑钱公司董事由美国引渡返港受审

路透香港6月19日 - 香港廉政公署周四称，裕汇集团有限公司主要股东兼董事曾伟，因涉嫌行贿银行职员及清洗犯罪收益，较早前被廉政公署通缉，已由美国引渡返港接受审讯。

曾伟，五十一岁，裕汇集团有限公司主要股东兼董事，于今年1月27日，因应香港律政司发出的临时拘捕要求，被美国移民及海关执法局辖下的国土安全调查署人员拘捕。曾伟其后在美国放弃就其引渡的申诉，并同意自愿返回香港。

在美国当局的协助下，曾伟于周四返抵香港并将于周五被带往香港区域法院。

国土安全调查署于今年1月16日通知廉署，一位名为Liu Zhiqian的人士于试图进入美国国境时，在塞班岛因入境相关罪行被捕。美国当局其后证实被捕人士为曾伟。

香港律政司应廉署要求，根据香港政府与美国政府签订的移交逃犯协定，向美国提出移交曾伟。