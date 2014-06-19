香港金融：廉署通缉涉嫌贪污清洗黑钱公司董事由美国引渡返港受审

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 香港廉政公署周四称，裕汇集团有限公司主要股东兼董事曾伟，因涉嫌行贿银行职员及清洗犯罪收益，较早前被廉政公署通缉，已由美国引渡返港接受审讯。
曾伟，五十一岁，裕汇集团有限公司主要股东兼董事，于今年1月27日，因应香港律政司发出的临时拘捕要求，被美国移民及海关执法局辖下的国土安全调查署人员拘捕。曾伟其后在美国放弃就其引渡的申诉，并同意自愿返回香港。
在美国当局的协助下，曾伟于周四返抵香港并将于周五被带往香港区域法院。
国土安全调查署于今年1月16日通知廉署，一位名为Liu Zhiqian的人士于试图进入美国国境时，在塞班岛因入境相关罪行被捕。美国当局其后证实被捕人士为曾伟。
香港律政司应廉署要求，根据香港政府与美国政府签订的移交逃犯协定，向美国提出移交曾伟。
曾伟于2010年10月7日被廉署起诉多项罪名，其中一项控罪指他涉嫌向工银亚洲前公司业务部主管陈宝奎提供一笔230万港元贿款，作为协助曾伟及其公司延迟偿还贷款的报酬。此外他还向陈提供一部手提电话。（完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。