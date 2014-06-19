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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 20:01 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，尚未见伊拉克额外需求浮现

路透新加坡6月19日 - 亚洲柴油裂解价差周四持稳，报每桶14.14美元，仅较周三略跌0.03美元，受伊拉克形势不稳定忧虑的支撑。

“伊拉克形势支撑裂解价差和统售价格，但目前为止还没看到伊拉克需求上升。”新加坡一交易商告诉路透。

伊拉克一石油高层官员周二称，伊拉克将需进口约半数油品需求，每日逾30万桶。

500ppm柴油现货价差收窄至每桶负0.26美元，因现货需求增加；经过两天现货交易空窗后，今日成交115万桶交易。

但交易商说，未来柴油需求料仍疲软，亚洲地区供应仍高。

新加坡现货市场有六笔柴油交易成交，无航煤交易。

BP以每桶较新加坡报价升水0.60美元，向Sietco买进15万桶10ppm柴油，7月6-10日装运。

联合石化以每桶较新加坡报价贴水0.20美元，出售两船25万桶500ppm柴油给维多公司，7月15-19日装运。

BP亦以每桶较新加坡报价贴水0.20美元，出售25万桶500ppm柴油给维多公司，7月15-19日装运。

Sietco以每桶较新加坡报价贴水0.30美元，向Winson买进15万桶500ppm柴油，7月4-8日装运。

兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.20美元，出售25万桶500ppm柴油给维多公司，7月15-19日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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