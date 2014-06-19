国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，尚未见伊拉克额外需求浮现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡6月19日 - 亚洲柴油裂解价差周四持稳，报每桶14.14美元，仅较周三略跌0.03美元，受伊拉克形势不稳定忧虑的支撑。
“伊拉克形势支撑裂解价差和统售价格，但目前为止还没看到伊拉克需求上升。”新加坡一交易商告诉路透。
伊拉克一石油高层官员周二称，伊拉克将需进口约半数油品需求，每日逾30万桶。
500ppm柴油现货价差收窄至每桶负0.26美元，因现货需求增加；经过两天现货交易空窗后，今日成交115万桶交易。
但交易商说，未来柴油需求料仍疲软，亚洲地区供应仍高。
新加坡现货市场有六笔柴油交易成交，无航煤交易。
BP以每桶较新加坡报价升水0.60美元，向Sietco买进15万桶10ppm柴油，7月6-10日装运。
联合石化以每桶较新加坡报价贴水0.20美元，出售两船25万桶500ppm柴油给维多公司，7月15-19日装运。
BP亦以每桶较新加坡报价贴水0.20美元，出售25万桶500ppm柴油给维多公司，7月15-19日装运。
Sietco以每桶较新加坡报价贴水0.30美元，向Winson买进15万桶500ppm柴油，7月4-8日装运。
兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.20美元，出售25万桶500ppm柴油给维多公司，7月15-19日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。