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市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 21:43 BJT

美国热股：TE Connectivity收购感测器厂商Measurement Specialties

路透6月19日 - 电子公司TE Connectivity 称将以大约17亿美元收购美国感测器制造商Measurement Specialties ，包括其债务，以在高增长的全球感测器市场获得更大的份额。

瑞士信贷将TE Connectivity目标价由66美元上调为68美元。其股价周三收报61.94美元，周四盘初微跌0.02%。

Measurement Specialties周三收报78美元，周四盘初大涨10.24%。(完)
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