美国热股：TE Connectivity收购感测器厂商Measurement Specialties

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透6月19日 - 电子公司TE Connectivity 称将以大约17亿美元收购美国感测器制造商Measurement Specialties ，包括其债务，以在高增长的全球感测器市场获得更大的份额。
瑞士信贷将TE Connectivity目标价由66美元上调为68美元。其股价周三收报61.94美元，周四盘初微跌0.02%。
Measurement Specialties周三收报78美元，周四盘初大涨10.24%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。