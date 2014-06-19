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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 01:07 BJT

表格：美国财政部标售30年期TIPS得标利率为1.116%，投标倍数为2.76

路透华盛顿6月19日 - 美国财政部称,其30年期通膨保值公债(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.116 中值 1.057 低值 0.970 价格/得标 价格 108.340341 高值得标比率 34.66% 投标倍数 2.76 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 7,000,002,600 总投标 19,324,838,600 竞争性投标得标 6,989,189,000 非竞争性投标得标 10,813,600 FED附加 0 初级市场交易商投标 13,186,000,000 初级市场交易商得标 2,244,000,000 直接投标 811,000,000 直接投标得标 　 574,000,000 间接投标 5,317,025,000 间接投标得标 4,171,189,000 发行细节 发行日 2014/06/30 到期日 2044/02/15 CUSIP码 912810RF7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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