表格：美国财政部标售30年期TIPS得标利率为1.116%，投标倍数为2.76

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透华盛顿6月19日 - 美国财政部称,其30年期通膨保值公债(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.116 中值 1.057 低值 0.970 价格/得标 价格 108.340341 高值得标比率 34.66% 投标倍数 2.76 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 7,000,002,600 总投标 19,324,838,600 竞争性投标得标 6,989,189,000 非竞争性投标得标 10,813,600 FED附加 0 初级市场交易商投标 13,186,000,000 初级市场交易商得标 2,244,000,000 直接投标 811,000,000 直接投标得标 574,000,000 间接投标 5,317,025,000 间接投标得标 4,171,189,000 发行细节 发行日 2014/06/30 到期日 2044/02/15 CUSIP码 912810RF7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。