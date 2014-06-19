英国金融市场：英镑上涨至2008年10月来最高，因英美货币政策前景背离

路透伦敦6月19日 - 英镑周四扩大涨幅，升至1.70美元上方的五年半高位，因英国央行与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策前景背离，提振英镑表现。

经济数据强劲也扶助英镑攀升。英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，6月总工业订单差值为正11，创六个月来最高，路透预估为正3。

两年期英债/美债收益率差 走宽，吸引更多投资买入英镑。

美联储周三暗示，通胀上升将不会促使美联储很快升息，而投资者正在消化英国将在今年底前升息的可能性。

英镑兑美元 上涨至1.7052美元，扬升0.3%。英镑兑欧元 也攀升，欧元小跌至0.7996英镑。英镑对英国5月零售销售数据无甚反应，该月零售销售按月下跌，为1月来首见。

5月零售销售按年升幅略逊于预期，不过，这没有改变市场对英国升息的预期。

英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂称，未来几个月的经济数据对央行何时升息将有关键影响。

在英国央行正准备升息之际，美联储主席叶伦周三暗示，美联储不大可能很快收紧货币政策。英美两国的货币前景在未来几周应该提振英镑。

在英债市场，10年期英债/德债收益率差 走宽至140.9个基点，为1997年来最阔。

该收益率差周三最新扩宽3个基点，至140个基点，德债跑赢英债。(完)

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