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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 00:56 BJT

欧元区经济：IMF称欧元区财政立场正确，有助于削减债务和经济成长

国际货币基金组织(IMF)周四表示：

欧元区通胀低得令人担心，失业率高得无法接受。

欧洲央行的政策行动显示出对抗低通胀的决心，其准备好采取进一步行动令人宽心

如果通胀持低，欧洲央行应考虑大规模购买资产，主要是公债

在实施多年的撙节措施后，欧元区整体财政立场接近中性

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