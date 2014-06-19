欧元区经济：IMF称欧元区财政立场正确，有助于削减债务和经济成长

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
国际货币基金组织(IMF)周四表示：
欧元区通胀低得令人担心，失业率高得无法接受。
欧洲央行的政策行动显示出对抗低通胀的决心，其准备好采取进一步行动令人宽心
如果通胀持低，欧洲央行应考虑大规模购买资产，主要是公债
在实施多年的撙节措施后，欧元区整体财政立场接近中性
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路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。