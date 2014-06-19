欧洲股市：受美联储政策前景提振上涨，法国EDF股价逆市大跌

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收升0.6%，Euro STOXX 50指数涨1.1%
* EDF股价急挫，令市值蒸发38亿欧元
* 阿尔斯通股价大跌，因通用电气公布新并购提议
* PSA标致雪铁龙因回补空头的涨势持续
路透巴黎6月19日 - 欧洲股市周四上涨，一项绩优股指攀升至近六年高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调长期利率预估。
法国公用事业股EDF 逆市大跌7.7%，之前法国能源部长Segolene Royal表示，取消将在8月1日起实施的5%电费加价计划。EDF市值因此蒸发38亿欧元。
法国阿尔斯通(Alstom) 也急跌6%，之前美国通用电气 公布并购阿尔斯通电力和电网业务的最新提议。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.6%，报1,395.58点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高1.1%，报3,314.80点，此为2008年中来首见的水平。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三表示对美国经济正在稳步复苏充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。不过与此同时，美联储官员降低对长期目标利率的预期，表明对摆脱严重危机及应对劳动力参与率下降等不利人口因素的预期略微降低。
PSA标致雪铁龙 也升幅居前，劲涨5.4%，至接近三年高位。该公司首席财务长在Exane BNP Paribas会议上发表正面的讲话，燃点PSA标致雪铁龙股价攀升，且令对冲基金空头纷纷回补头寸。
英国富时100指数 收升0.44%，报6,808.11点。德国DAX指数 升0.74%，收报10,004.00点。法股CAC-40指数 收涨0.72%，收报4,563.04点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。