纽约期市：ICE原糖期货受需求带动升至一个月高位，可可期货从高位下跌

路透纽约/伦敦6月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四放量攀升至一个月高位，因实货需求急增，而可可市场稍早受行业买盘推动升至近三年高位，之后逆转走势，在清淡交投中走低。

ICE阿拉比卡咖啡期货连跌第四日，至四个月低位，因技术面转弱。

ICE-7月原糖期货 上涨0.41美分，或2.3%，收报每磅17.94美分，此为触及17.98美分，为5月19日来最高。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收高6.30美元，或1.3%，报每吨488.50美元。

ICE-9月可可合约 收跌2美元，或0.06%，报每吨3,116美元，之前触及2011年8月来最高的3,128美元，今日交投清淡。

LIFFE-9月可可期货 收跌15英镑，或0.8%，报每吨1,933英镑。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.75美分，或0.4%，收报每磅1.6910美元，之前跌至1.6655美元，为2月20日来最低。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 下滑16美元，或0.8%，收报每吨1,966美元。(完)

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