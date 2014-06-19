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市场报道 | 2014年 6月 20日 星期五 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收升，因忧虑作物生长

路透芝加哥6月19日 - 美国大豆期货周四上涨，因技术性买入，以及交易商认为市场呈现技术性超卖，低吸买盘浮现。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货合约 升穿100日移动均线阻力位。

担心密西西比河以西地区本周降大雨后，部份美国大豆生长将受到影响，也为大豆市场助力。

新作大豆合约升幅最大。

豆粕期货下滑，豆油上涨，交易商表示，因出脱豆粕/豆油套利交易。

美国农业部周四早上表示，最新一周出口销售2013/14年美国大豆9.79万吨，为分析师预估区间的高端。出口销售新作大豆28.58万吨，低于市场预期的35-55万吨。

7月大豆期货合约 收涨11-3/4美分，报每蒲式耳14.20-3/4美元。

7月豆粕合约 收跌2美元，报每短吨451.2美元。7月豆油合约 升0.48美分，报40.61美分。

今日CBOT大豆预估成交量为131,422口，豆粕为66,608口，豆油为113,493口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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