芝加哥期市：CBOT大豆期货收升，因忧虑作物生长

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥6月19日 - 美国大豆期货周四上涨，因技术性买入，以及交易商认为市场呈现技术性超卖，低吸买盘浮现。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货合约 升穿100日移动均线阻力位。
担心密西西比河以西地区本周降大雨后，部份美国大豆生长将受到影响，也为大豆市场助力。
新作大豆合约升幅最大。
豆粕期货下滑，豆油上涨，交易商表示，因出脱豆粕/豆油套利交易。
美国农业部周四早上表示，最新一周出口销售2013/14年美国大豆9.79万吨，为分析师预估区间的高端。出口销售新作大豆28.58万吨，低于市场预期的35-55万吨。
7月大豆期货合约 收涨11-3/4美分，报每蒲式耳14.20-3/4美元。
7月豆粕合约 收跌2美元，报每短吨451.2美元。7月豆油合约 升0.48美分，报40.61美分。
今日CBOT大豆预估成交量为131,422口，豆粕为66,608口，豆油为113,493口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。