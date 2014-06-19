美国个股：苹果智能手表将从7月起由台湾广达量产-消息人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北6月19日 - 据消息人士透露，苹果 智能手表将从7月开始由台湾广达 批量生产，以证明其创新能力不输对手三星电子 。
此款手表目前尚未命名，但公司内部已将其称作iWatch。这将是苹果首次进军利基产品(niche product)市场，目前很多人士仍对这类产品的前景存疑，尤其是担心在小型高科技设备增长逐步放缓的背景下，这类产品能否推动企业获利增长。
一位消息人士称，苹果将推出一款略显长方形的智能手表，显示屏尺寸为2.5英寸。这位消息人士称，手表表面呈拱形，配备有触摸界面和无线充电功能。
这位消息人士称，苹果预计产品推出第一年付运量为5,000万只，但这只是初步预估，可能进行调整。他表示，目前，台湾广达正在进行试产。广达将是此款产品的主要生产商，至少占最终组装量的70%。
尽管市场之前已广泛预期苹果将推出此款手表，但开始量产的时间和广达在生产过程中所占的比例直到今天才揭晓。这位消息人士和另一位知情人士称，此款手表将从7月开始量产，最早在今年10月上市。
另一位消息人士透露，韩国的LG Display Co Ltd 是首批手表的独家显示屏供应商。
另外两位消息人士称，此款手表还配备有监测用户脉搏的传感器。新加坡的影像和传感器生产商Heptagon是此项功能的供应商之一。
苹果拒绝置评。广达、LG Display和Heptagon也不愿发表评论。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。