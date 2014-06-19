全球金市：金价急升2.7%至1,310美元以上，因美元走低和空头回补

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦6月19日 - 金价周四上涨至每盎司美元以上，急升近3%，因美元走低，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)缺乏升息的决心，令投资者回补空头。
黄金急升2.7%，为八个月来最大单日涨幅。白银升最多5%，而铂金和钯金也攀升，因南非矿工罢工和解出现新的阻力。
金价攀升至一个半月高位，受助于美元指数下跌，美联储周三表示将维持近零利率，以支撑经济，令原本押注美联储将更快收紧政策的交易商失望。
分析师表示，市场人士大量回补在本周初建立的空头头寸，当时因预期美国经济强劲将削弱黄金需求。
“今日主要是因为轧空，而不是有很多新买家入市，”Merk Funds首席投资长Axel Merk说。
1717 GMT，现货金 劲涨2.7%，报每盎司1,311.60美元，稍早触及1,315.49美元的四周高位。
技术买盘也提振金价，因为金价上涨，升穿在1,285美元的强劲阻力，该处接近一主要的费波纳奇回档技术位，以及金价的50日和100日移动均线。
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金 上涨40美元，报每盎司1,312.70美元。路透初步数据显示，成交量在收盘时可望远高于30日均值。
现货银 急升3.6%，报每盎司20.58美元，稍早触及20.81美元的三个月高位，可望录得四个月来最大单日升幅。
现货铂金 涨1.7%，报1,468.30美元，现货钯金 升1.6%，报835.72美元。铂金和钯金在大约一周高位交投，因南非矿场的罢工将可能持续。
矿商周三表示，上周南非矿工与建筑业联盟(AMCU)和矿商达成交易后，对方提出的新要求“是矿商承受不了的。”这消息令罢工结束的希望减弱。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。