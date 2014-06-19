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市场报道 | 2014年 6月 20日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升，因低吸买盘

路透6月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，从本周触及的四个月低位反弹，交易商表示。

美国农业部表示，最新一周出口销售2014/15年美国小麦37.26万吨，接近市场预估区间的低端，以及出口销售2015/16年美国小麦8,200吨。

市场关注执行价在5.90美元和6.00美元的CBOT-7月期权合约，周五将为该合约的最后交易日。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.93-1/2美元，上涨6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,478口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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