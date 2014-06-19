芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升，因低吸买盘

路透6月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，从本周触及的四个月低位反弹，交易商表示。

市场关注执行价在5.90美元和6.00美元的CBOT-7月期权合约，周五将为该合约的最后交易日。