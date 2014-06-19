纽约期市：ICE期棉下挫，因美国新作棉花周度出口数据令人失望

路透纽约6月19日 - 指标美国12月棉花期货周四下跌，因2014/15作物年棉花销售乏善足陈，抵销当前作物年棉花销售强劲，而且交易商结清7月合约头寸，也拖累指标棉花合约表现。

洲际交易所(ICE)-12月棉花合约 收低0.06美分，或0.08%，报每磅77.13美分。

近月7月棉花合约 也拖累指标棉花合约。7月棉花合约下周进入交割通知期，该合约在7月9日到期。

7月棉花合约 盘中下挫超过3美分，收低2.79美分，或3.1%，报每磅88.36美分，因交易商纷纷在合约到期前结清头寸。

美国农业部周度出口销售报告显示，尽管当前2013/14销售年度棉花销售优于市场预期，但2014/15作物年度棉花销售令人失望。

“我以为新作棉花销售较好，反而是2013/14年棉花销售表现突出。”KCG Futures棉花专家Sharon Johnson说。

在报告显示103,300包净陆地棉在截至6月12日该周出售后，指标12月棉花合约 急跌至日内低位，之后缩减跌幅。

今日套利交易主导走势，7月棉花合约在宽至3.43美分的交投区间内交投，在六个交易日中首日下跌。

7月棉花合约 /12月合约 升水从上日的13.96美分下降至11.23美分。

路透根据ICE提供的数据显示，交易所棉花库存从周二的420,728包上升至427,727包，向5月时触及的10个月高位攀升。(完)

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