美国股市：标普500指数再创收盘纪录，因对美联储维持低利率感到乐观

* 上周美国初请失业金人数下降

* Coach公布营收预估后股价下滑

* 黑莓季度亏损小于预期，股价跳升

* 道指升0.09%，标普500指数涨0.13%，Nasdaq指数跌0.08%

路透纽约6月19日 - 美国股市标普500指数周四再度刷新收盘纪录，涨势延续至第五日，因投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在一段长持间维持低利率感到乐观。

不过，标普500指数升幅温和，尾盘从稍早跌势中反弹。Coach 等零售股令该指数受压。

道指也微幅上升，Nasdaq指数下滑，上日美联储下调长期利率预估。

CBOE波动率指数 小幅反弹，收升0.1%，至10.62，上日触及2007年2月来最低收位。

“股市昨日升至历史新高，所以市场气氛不能算紧张。我认为今早的回落可能只是同一小波获利回吐有关，”嘉信理财(Charles Schwab)活跃交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。

能源股涨幅居前，美国总统奥巴马表示拟向伊拉克派遣多达300名军事顾问后，油价收高。雪佛龙 上扬1.3%，报131.99美元。

高档皮具零售商Coach Inc 急挫8.9%，报35.69美元，为百分比跌幅最大的标普500指数成份股。标普非必需消费品类股指数 小跌0.2%。

Coach预计，截至2015年6月的会计年度营收百分比降幅将达双位数低端，并将关闭70家表现不佳的店铺。

道琼工业指数 收升14.84点，或0.09%，至16,921.46点；标准普尔500指数 收高2.50点，或0.13%，至1,959.48点；Nasdaq指数 收低3.51点，或0.08%，至4,359.33点。

今日上涨带动标普500指数连续第二日刷新收盘纪录。

加剧装饰品零售商Pier 1 Imports 暴跌13.1%，报15.86美元，此前该公司下调全年盈利预估。Coach竞争对手Michael Kors Holdings Ltd 收低1.6%，报89.36美元。

“Coach和Pier 1对整体消费品类股有负面影响，特别是对高端零售股，”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James表示。

上涨个股方面，美国上市的加拿大智能手机生产商黑莓 跳升9.7%，报9.09美元，此前该公司公布的首季亏损小于预期。

分析师表示，今日公布的经济数据对市场走势影响不大。美国上周初请失业金人数减少6,000，经季节调整后为31.2万，略低于预估的31.4万。

美国大西洋沿岸中部地区6月制造业活动增长快于预期，费城联储6月制造业活动指数升至17.8，5月为15.4，预估为14。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有58亿股股票换手，高于本月迄今的日成交均值54亿股。(完)