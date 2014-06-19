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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 06:22 BJT

****日韩经济指标预测--6月20日-6月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预
估值      前值 

    6月16日当周
    
    6月20日(五)
    暂无重要经济指标
    
    6月23日当周
    
    6月23日(一)
    暂无重要经济指标
    
    6月24日(二) 
    2100 韩国消费者信心指数                            6月          -
-         105
    
    6月25日(三)
    暂无重要经济指标
    
    6月26日(四)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            5月          -
-    盈余98.1
    2300 韩国工业生产(较前月)                          5月          -
-       +0.1%
                      (较上年同期)                                  -
-       +2.4%
              服务业产出(较前月)                                    -
-       -1.0% 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      5月          -
-      -13.3%
                          (较上年同期)                              -
-       -4.6%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   5月          -
-       +3.2%
             全国整体CPI                                            -
-       +3.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               6月          -
-       +2.8%
             东京地区整体CPI                                        -
-       +3.1%
    2330 日本求才/求职比                               5月          -
-        1.08
                   失业率                                           -
-        3.6%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      5月          -
-       -4.4%
    
    6月27日(五)
    暂无重要经济指标.(完)
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