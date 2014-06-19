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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 07:19 BJT

《综述》奥巴马向伊拉克派遣军事顾问，伊政府军与叛军激战争夺关键炼油厂

“如果我们认为有此必要，将会做好准备实施有针对性的精确军事行动，”奥巴马称。但他同时表示，美军的任何军事回应都不会是为了支持伊拉克的某一个教派打击另一个派别。

土耳其总理埃尔多安称，鉴于可能对平民带来的危险，美国“并不赞成进行这种打击”。沙特一名消息人士表示，西方大国赞成沙特的看法，即目前伊拉克所需要的并非外部干预，而是政治变革，来弥合马利基执政期间不断扩大的教派间裂痕。

马利基所属的法治国家联盟一位高级成员认为，不再需要美国立即采取军事行动，因为首都巴格达的防卫已经加强，而且新派遣军事顾问后，未来在有需要时实施打击也更容易些。(完)
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