《综述》奥巴马向伊拉克派遣军事顾问，伊政府军与叛军激战争夺关键炼油厂

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“如果我们认为有此必要，将会做好准备实施有针对性的精确军事行动，”奥巴马称。但他同时表示，美军的任何军事回应都不会是为了支持伊拉克的某一个教派打击另一个派别。
土耳其总理埃尔多安称，鉴于可能对平民带来的危险，美国“并不赞成进行这种打击”。沙特一名消息人士表示，西方大国赞成沙特的看法，即目前伊拉克所需要的并非外部干预，而是政治变革，来弥合马利基执政期间不断扩大的教派间裂痕。
马利基所属的法治国家联盟一位高级成员认为，不再需要美国立即采取军事行动，因为首都巴格达的防卫已经加强，而且新派遣军事顾问后，未来在有需要时实施打击也更容易些。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。