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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 07:15 BJT

****澳新经济指标预测--6月20日-6月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    6月16日当周    
    
    6月20日(五)
    暂无重要经济数据     
    
        
    6月23日当周
    
    6月23日(一)
    暂无重要经济数据
    
    6月24日(二)
    暂无重要经济数据
    
    6月25日(三)
    暂无重要经济数据
    
    6月26日(四)
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                        5月             --       39.6
                出口                                                    --       45.0
                贸易收支(亿新西兰元)(较前月)                            --   顺差5.34           
               
                贸易收支(亿新西兰元)                 截至5月的一年      --   顺差11.9
    
    6月27日(周五)
    暂无重要经济数据 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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