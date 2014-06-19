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市场报道 | 2014年 6月 20日 星期五 07:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.55 -1.17 -2.50 1983612

搜狐 58.00 -1.26 -2.13 377326

网易 77.03 +0.75 +0.98 270799

百度 174.39 -2.29 -1.30 1614400

台湾

台湾积体电路 21.69 +0.34 +1.59 2539632

联电 2.42 +0.02 +0.83 362914

日月光 6.60 -0.05 -0.75 223742

硅品精密 8.19 +0.13 +1.55 735503

和信超媒体 1.03 +0.01 +0.98 131687

友达 3.81 +0.03 +0.79 89666

中华电信 32.21 +0.01 +0.03 14715

台湾国际航电 61.12 -0.12 -0.20 1180465

香港

中国移动 48.77 -0.23 -0.47 98465

中国联通 15.56 -0.04 -0.26 102281

中国电信 49.58 -0.30 -0.60 10589

中芯国际 3.94 -0.08 -1.99 29779

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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