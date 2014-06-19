《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.55 -1.17 -2.50 1983612
搜狐 58.00 -1.26 -2.13 377326
网易 77.03 +0.75 +0.98 270799
百度 174.39 -2.29 -1.30 1614400
台湾
台湾积体电路 21.69 +0.34 +1.59 2539632
联电 2.42 +0.02 +0.83 362914
日月光 6.60 -0.05 -0.75 223742
硅品精密 8.19 +0.13 +1.55 735503
和信超媒体 1.03 +0.01 +0.98 131687
友达 3.81 +0.03 +0.79 89666
中华电信 32.21 +0.01 +0.03 14715
台湾国际航电 61.12 -0.12 -0.20 1180465
香港
中国移动 48.77 -0.23 -0.47 98465
中国联通 15.56 -0.04 -0.26 102281
中国电信 49.58 -0.30 -0.60 10589
中芯国际 3.94 -0.08 -1.99 29779
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 白云)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。