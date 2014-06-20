《综述》GE调整阿尔斯通业务收购出价，工会称西门子-MHI也提高价码

**保卫核业务**

通用电气提出的核联盟将使政府持有一部分优先股，并在核电厂安全和技术相关问题上拥有否决和其他权利。法国严重依赖核能。

与阿尔斯通Arabelle核蒸汽轮机技术相关的敏感知识产权，也将转为由法国政府完全所有的特殊目的工具。

阿尔斯通发出公告后股价收低6%，盘后交易扩大跌幅。一名交易商指称，政府对核问题拥有否决权令一些投资者感到不安。

通用电气表示，已与阿尔斯通管理层签署了一份谅解备忘录，以此加强阿尔斯通的运输业务。法国著名的TGV高速火车就是由阿尔斯通生产。