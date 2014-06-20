《综述》GE调整阿尔斯通业务收购出价，工会称西门子-MHI也提高价码

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
**保卫核业务**
通用电气提出的核联盟将使政府持有一部分优先股，并在核电厂安全和技术相关问题上拥有否决和其他权利。法国严重依赖核能。
与阿尔斯通Arabelle核蒸汽轮机技术相关的敏感知识产权，也将转为由法国政府完全所有的特殊目的工具。
阿尔斯通发出公告后股价收低6%，盘后交易扩大跌幅。一名交易商指称，政府对核问题拥有否决权令一些投资者感到不安。
通用电气表示，已与阿尔斯通管理层签署了一份谅解备忘录，以此加强阿尔斯通的运输业务。法国著名的TGV高速火车就是由阿尔斯通生产。
根据该项计划，通用电气将向阿尔斯通出售信号业务，并在美国就服务、科技、制造和支持方面展开合作。(完) (编译 徐文焰/许娜/王兴亚/王翔琼；审校 戴素萍)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。