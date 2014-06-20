中国新股：四只IPO新股冻结资金超过3,800亿元

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透上海6月20日 - 中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。
具体而言，龙大肉食本次发行价格为9.79元/股，网上最终发行数量4，913.10万股，网下有效申购资金为273亿元，有效申购数量为278,550万股，网上网下申购合计冻结资金为850亿元。
雪浪环境发行价格为14.73元/股，公司网下配售有效申购资金为223亿元，网上冻结579亿元，两者合计达802亿元；飞天诚信发行价格为33.13元/股，本次网上网下申购合计冻结资金为1,487亿元；联明股份网下配售有效申购资金263.25亿元，网上冻结资金409.44亿元，两者合计超672亿。
另外，由于投资者打新热情较高，四只新股均触发回拨机制，发行人和保荐机构将大量股票从网下回拨至网上，导致网上中签率均远高于网下中签率。（完） (发稿 边竞; 审校 黄凯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编