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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 09:10 BJT

中国新股：四只IPO新股冻结资金超过3,800亿元

路透上海6月20日 - 中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。

具体而言，龙大肉食本次发行价格为9.79元/股，网上最终发行数量4，913.10万股，网下有效申购资金为273亿元，有效申购数量为278,550万股，网上网下申购合计冻结资金为850亿元。

雪浪环境发行价格为14.73元/股，公司网下配售有效申购资金为223亿元，网上冻结579亿元，两者合计达802亿元；飞天诚信发行价格为33.13元/股，本次网上网下申购合计冻结资金为1,487亿元；联明股份网下配售有效申购资金263.25亿元，网上冻结资金409.44亿元，两者合计超672亿。

另外，由于投资者打新热情较高，四只新股均触发回拨机制，发行人和保荐机构将大量股票从网下回拨至网上，导致网上中签率均远高于网下中签率。（完） (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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