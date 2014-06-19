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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 07:57 BJT

《独家新闻》为收购T-Mobile US，Sprint联手八家银行提供融资--消息

路透纽约/伦敦6月19日 - 知情人士称，美国第三大移动通讯运营商Sprint Corp 已联手八家银行为拟定中的收购T-Mobile US Inc 提供融资，朝实现两家公司的合并迈进一步。T-Mobile US是美国第四大移动通讯运营商。

上述人士本周表示，债务计划超过400亿美元，其中包括日本软银 提供给Sprint的约200亿美元过桥贷款，以及约200亿美元为T-Mobile现有债务进行再融资。

这些知情人士称，包括摩根大通 、高盛 、德意志银行 、美银美林 和花旗集团 在内的五家全球性银行已同意为Sprint收购T-Mobile US提供融资。

消息人士表示，Sprint还利用了瑞穗金融集团 、三菱东京日联银行和三井住友金融集团 等日系银行。软银持有Sprint多数股权。

知情人士称，上述企业希望未来一个月敲定融资细节，这样他们可以在8月左右宣布合并。由于此事没有公开，消息人士要求匿名。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)
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