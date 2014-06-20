中希关系：中国暗示将购买希腊债券，重申经济增长目标

“我已经向萨马拉斯总理表达了我的意愿，那就是，当希腊政府再发行新的债务时，中国将继续是一个长期的、负责任的投资者。”

中国与希腊签署了价值超过50亿美元的贸易与投资协议，其中包括与可再生企业Terna Energy达成的12亿美元协议，以及与希腊集装箱船舶公司Costamare达成的15亿美元协议。

在出访希腊期间，李克强还安排周五访问Piraeus港，中国船运集团--中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)控制着该港口两个集装箱码头，而且计划扩大对该港口的控制权。李克强最后将访问克里特岛。

中国企业正参与在克里特岛兴建一座机场的争夺。这座岛屿身处欧洲、亚洲和非洲之间的重要战略位置。