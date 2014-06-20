中希关系：中国暗示将购买希腊债券，重申经济增长目标

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
“我已经向萨马拉斯总理表达了我的意愿，那就是，当希腊政府再发行新的债务时，中国将继续是一个长期的、负责任的投资者。”
中国与希腊签署了价值超过50亿美元的贸易与投资协议，其中包括与可再生企业Terna Energy达成的12亿美元协议，以及与希腊集装箱船舶公司Costamare达成的15亿美元协议。
在出访希腊期间，李克强还安排周五访问Piraeus港，中国船运集团--中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)控制着该港口两个集装箱码头，而且计划扩大对该港口的控制权。李克强最后将访问克里特岛。
中国企业正参与在克里特岛兴建一座机场的争夺。这座岛屿身处欧洲、亚洲和非洲之间的重要战略位置。
李克强还承诺，中国将鼓励国内企业积极参与希腊的资产出售计划和基础设施建设。(完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编