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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 07:59 BJT

《全球汇市》美元受乐观数据扶助脱离低点，但周线仍下跌

隔夜表现最佳的货币是英镑，英镑兑美元 触及五年半高位1.7064美元，部分动力来自英国数据显示，6月工业订单创下六个月最快增幅。

这一强劲数据突显了英国央行升息时间可能会比美联储早很多。

澳元兑美元 跌回0.94美元，新西兰元兑美元 从六周高位0.8736美元回落后，守在0.87美元附近。

周五亚洲几乎没有关键经济数据公布，市场焦点因此放在股市表现上。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3608 1.3608 +0.00 -1.00 1.3745

美元/日圆 101.93 101.91 +0.02 -3.20 105.30

欧元/日圆 138.71 138.68 +0.02 -4.16 144.73

美元/瑞郎 0.8938 0.8940 -0.02 +0.11 0.8928

英镑/美元 1.7037 1.7039 -0.01 +2.91 1.6556

美元/加元 1.0816 1.0815 +0.01 +1.85 1.0620

澳元/美元 0.9396 0.9396 +0.00 +5.42 0.8913

新西兰元/美元 0.8705 0.8714 -0.10 +6.08 0.8206

澳元/日圆 95.770 95.750 +0.02 +2.05 93.850

新西兰元/日圆 88.730 88.780 -0.06 +2.68 86.410

英镑/日圆 173.66 173.61 +0.03 -0.38 174.33

澳元/新西兰元 1.0786 1.0779 +0.06 -0.57 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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