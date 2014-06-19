《全球汇市》美元受乐观数据扶助脱离低点，但周线仍下跌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
隔夜表现最佳的货币是英镑，英镑兑美元 触及五年半高位1.7064美元，部分动力来自英国数据显示，6月工业订单创下六个月最快增幅。
这一强劲数据突显了英国央行升息时间可能会比美联储早很多。
澳元兑美元 跌回0.94美元，新西兰元兑美元 从六周高位0.8736美元回落后，守在0.87美元附近。
周五亚洲几乎没有关键经济数据公布，市场焦点因此放在股市表现上。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3608 1.3608 +0.00 -1.00 1.3745
美元/日圆 101.93 101.91 +0.02 -3.20 105.30
欧元/日圆 138.71 138.68 +0.02 -4.16 144.73
美元/瑞郎 0.8938 0.8940 -0.02 +0.11 0.8928
英镑/美元 1.7037 1.7039 -0.01 +2.91 1.6556
美元/加元 1.0816 1.0815 +0.01 +1.85 1.0620
澳元/美元 0.9396 0.9396 +0.00 +5.42 0.8913
新西兰元/美元 0.8705 0.8714 -0.10 +6.08 0.8206
澳元/日圆 95.770 95.750 +0.02 +2.05 93.850
新西兰元/日圆 88.730 88.780 -0.06 +2.68 86.410
英镑/日圆 173.66 173.61 +0.03 -0.38 174.33
澳元/新西兰元 1.0786 1.0779 +0.06 -0.57 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/龚芳/戴素萍/白云; 审校 王兴亚/于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。