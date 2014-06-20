《焦点》银行严格审批贷款，中国铁矿石贸易商面临信贷断流

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
暂时尚不清楚，其他中资国有银行是否也已收紧或暂停开立信用证。
路透致电中国建设银行的媒体代表，但对方未予接听。中国工商银行 的代表则未回复有关收紧贷款举措的问题。
据联合金属网(Umetal)的数据，5月底主要港口铁矿石库存为创纪录的1.131亿吨，其中约34%为贸易商所有。6月13日，库存略微降至1.125亿吨。
没有官方数据显示与融资交易有关的铁矿石数量，但行业消息人士担心，若发生债务延误或违约，可能促使更多银行缩减贸易贷款。这将令已经现金紧缺的贸易商雪上加霜。
“我们认为铁矿石下一步调整将是清除过量库存，这个过程意味着购买活动需要降至实际需求以下，可能会引发价格的近期下行风险，”麦格理分析师Graeme Train在研究报告中称。
其他人士表示乐观。花旗在报告中称，铁矿石达到每吨90美元，将导致中国等地大幅减产，这会有助于“避免价格在2014年余下时间里长期低于每吨90美元”。(完) (编译 李春喜/朱晓军/白云；审校 孙茉莉/戴素萍)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。