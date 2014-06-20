《焦点》银行严格审批贷款，中国铁矿石贸易商面临信贷断流

暂时尚不清楚，其他中资国有银行是否也已收紧或暂停开立信用证。

路透致电中国建设银行的媒体代表，但对方未予接听。中国工商银行 的代表则未回复有关收紧贷款举措的问题。

据联合金属网(Umetal)的数据，5月底主要港口铁矿石库存为创纪录的1.131亿吨，其中约34%为贸易商所有。6月13日，库存略微降至1.125亿吨。

没有官方数据显示与融资交易有关的铁矿石数量，但行业消息人士担心，若发生债务延误或违约，可能促使更多银行缩减贸易贷款。这将令已经现金紧缺的贸易商雪上加霜。

“我们认为铁矿石下一步调整将是清除过量库存，这个过程意味着购买活动需要降至实际需求以下，可能会引发价格的近期下行风险，”麦格理分析师Graeme Train在研究报告中称。