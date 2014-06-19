《中国报摘》--中国证券报6月20日

* 头版头条:

--龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份公布新股申购情况，由于投资者申购积极，四只新股均触发回拨机制，发行人和保荐机构将大量股票从网下回拨至网上，导致网上中签率远高于网下中签率，为近年罕见；四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。

* 其他:

--中国保监会与正德人寿就近期监管函一事进行了会谈，保监会人士依据严格的会计准则就正德人寿的偿付能力计算方式进行了说明，并指出正德人寿上周以“请示报告”形式向保监会报送增资30亿元的方案，因不符合规范性要求而被退回。

--中国人寿 周三盘中出现异动，上海证交所表示，经查上述异动为某专业机构账户低价卖出申报所致，该机构投资者书面报告称其交易员下单时人为错误输入价格。

--前海管理局相关人士表示，虽然金融业并不在日前获批的前海产业优惠目录中，但下半年前海有望以财政补贴的方式支持金融业的发展。

--中国社科院学部委员余永定撰文指出，中国最终应在维持现有资本管制的情况下，允许人民币自由浮动。

--万科 公告，代表万科1,320名事业合伙人的盈安合伙通过证券公司的集合资产管理计划，于6月13日-19日，购入公司A股2,396.96万股，平均价8.40元/股，占公司总股本的0.22%。盈安合伙表示，将继续增持万科A股股票。

--上汽集团 董事长陈虹在股东大会上表示，目前自主品牌汽车发展受到外资及合资品牌汽车挤压，集团在自主品牌汽车发展上任重道远，未来集团将继续加大投入。