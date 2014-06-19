《中国报摘》--中国证券报6月20日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条:
--龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份公布新股申购情况，由于投资者申购积极，四只新股均触发回拨机制，发行人和保荐机构将大量股票从网下回拨至网上，导致网上中签率远高于网下中签率，为近年罕见；四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。
* 其他:
--中国保监会与正德人寿就近期监管函一事进行了会谈，保监会人士依据严格的会计准则就正德人寿的偿付能力计算方式进行了说明，并指出正德人寿上周以“请示报告”形式向保监会报送增资30亿元的方案，因不符合规范性要求而被退回。
--中国人寿 周三盘中出现异动，上海证交所表示，经查上述异动为某专业机构账户低价卖出申报所致，该机构投资者书面报告称其交易员下单时人为错误输入价格。
--前海管理局相关人士表示，虽然金融业并不在日前获批的前海产业优惠目录中，但下半年前海有望以财政补贴的方式支持金融业的发展。
--中国社科院学部委员余永定撰文指出，中国最终应在维持现有资本管制的情况下，允许人民币自由浮动。
--万科 公告，代表万科1,320名事业合伙人的盈安合伙通过证券公司的集合资产管理计划，于6月13日-19日，购入公司A股2,396.96万股，平均价8.40元/股，占公司总股本的0.22%。盈安合伙表示，将继续增持万科A股股票。
--上汽集团 董事长陈虹在股东大会上表示，目前自主品牌汽车发展受到外资及合资品牌汽车挤压，集团在自主品牌汽车发展上任重道远，未来集团将继续加大投入。
--ST天威 公告称，公司全资子公司存在对外拆借资金行为，被国家审计署审计。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。