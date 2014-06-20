金砖国家：6月19日股汇市收盘纵览

路透6月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月19日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四升0.51%，收报1,049.94点。

中国股市：沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，新股申购致资金持续分流明显

香港股市：跟随内地股市下跌，连续四日走低

中国汇市：人民币小幅收升终结三连跌，方向不明但多头兴趣渐浓

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拉美股汇市：巴西金融市场周四休市

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南非股市：周四创历史新高，摆脱了本周稍早的评级下调影响，金价走坚推动黄金矿商领涨，而伊拉克局势提升油价也提振了油企Sasol股票。指标Top-40绩优股指数 跳涨1.2%至46,273点；综合指数 亦攀升1.12%至51,264点。

南非汇市：兰特兑美元升至10日高位，因经济数据优于预期

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印度股市：连续第二日下跌，印度石油天然气公司(ONGC)等石油股大跌，因市场担忧当局只允许新增产的天然气价格上涨。指标BSE指数 下滑0.18%，收报25,201.80点；NSE指数 跌0.23%，收报7,540.70点。

印度汇市：印度卢比上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示利率可能在更长时间内保持低位，推动美元大跌，但卢比涨幅受限于全球原油价格走高。卢比兑美元 收报60.08/09，周三为60.39/40。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收升0.44%，报741.85点。