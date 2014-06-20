金砖国家：6月19日股汇市收盘纵览

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透6月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月19日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四升0.51%，收报1,049.94点。
中国股市：沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，新股申购致资金持续分流明显
香港股市：跟随内地股市下跌，连续四日走低
中国汇市：人民币小幅收升终结三连跌，方向不明但多头兴趣渐浓
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拉美股汇市：巴西金融市场周四休市
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南非股市：周四创历史新高，摆脱了本周稍早的评级下调影响，金价走坚推动黄金矿商领涨，而伊拉克局势提升油价也提振了油企Sasol股票。指标Top-40绩优股指数 跳涨1.2%至46,273点；综合指数 亦攀升1.12%至51,264点。
南非汇市：兰特兑美元升至10日高位，因经济数据优于预期
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印度股市：连续第二日下跌，印度石油天然气公司(ONGC)等石油股大跌，因市场担忧当局只允许新增产的天然气价格上涨。指标BSE指数 下滑0.18%，收报25,201.80点；NSE指数 跌0.23%，收报7,540.70点。
印度汇市：印度卢比上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示利率可能在更长时间内保持低位，推动美元大跌，但卢比涨幅受限于全球原油价格走高。卢比兑美元 收报60.08/09，周三为60.39/40。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收升0.44%，报741.85点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.07%，至34.3960卢布；卢布兑欧元 跌0.19%，至46.7940卢布。(完) (整理 朱晓军；审校 于春红)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编