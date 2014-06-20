《美国上市公司业绩公布日程表》--6月20日至6月27日

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%

路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。