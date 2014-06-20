《美国上市公司业绩公布日程表》--6月20日至6月27日

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
汤森路透6月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
--------------------------------------------------------------------------------------------
6月20日 BMO Q4 2014 Darden Restaurants 0.94 24 1.01
6月20日 BMO Q1 2015 CarMax, Inc. 0.67 14 0.64
6月23日 AMC Q3 2014 美光(Micron Technology) 0.69 26 0.04
6月24日 BMO Q2 2014 Carnival Corp. & plc 0.02 15 0.09
6月24日 BMO Q3 2014 Walgreen Co 0.94 23 0.85
6月25日 BMO Q4 2014 General Mills, Inc. 0.72 13 0.53
6月25日 BMO Q3 2014 孟山都(Monsanto) 1.55 21 1.66
6月26日 BMO Q3 2014 埃森哲(Accenture) 1.21 21 1.14
6月26日 BMO Q4 2014 ConAgra Foods 0.62 11 0.60
6月26日 BMO Q2 2014 Lennar Corp. 0.51 22 0.61
6月26日 BMO Q2 2014 McCormick & Company, Inc. 0.62 10 0.59
6月26日 AMC Q4 2014 耐克(Nike) 0.75 25 0.76
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王翔琼；审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。