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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 08:16 BJT

人民币汇率：应在维持现有资本管制下，允许人民币自由浮动--专家

路透上海6月20日 - 中国社科院学部委员余永定认为，中国最终应在维持现有资本管制的情况下，允许人民币自由浮动。

刊登在上海证券报上的文章提出，诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔指出，一个经济体能且只能维持三个关键特性（货币政策独立性、固定汇率和跨境资本自由流动）中的两个。

“随着中国放宽利率和短期资本流动，将日渐难以反抗蒙代尔的‘无可调和三角定律’”。余永定称，

他表示，虽然中国将放弃其汇率管制以提升货币自主性的预测，在过去十年内都被证伪，但这次情况可能有所不同。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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