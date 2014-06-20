《新兴市场重要经济事件预告》--6月20日-6月27日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月20日(五)
新德里--世界银行发布2014全球经济前景报告(0530)。
墨西哥城--墨西哥央行发布6月政策会议记录(1500)。
波哥大--哥伦比亚央行举行货币政策会议(1800)。
6月23日(一)
波兰索波特--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一会议上发表主旨演讲，题为“如果不确保金融安全，欧洲经济竞争力能否成长？”(1200)。
雅加达--世界银行发布对印尼发展政策展望的分析，题为“印尼：避开陷阱”。世界银行印尼首席经济学家Ndiama Diop陈述报告内容(0230)。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定(1600)。
6月24日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
6月25日(三)
暂无重要经济事件。
6月26日(四)
毛里求斯路易港--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民访问毛里求斯，为非洲培训机构(ATI)揭幕(至6月28日)。
6月27日(五)
圣地亚哥--智利央行发布6月货币政策会议记录(1230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编