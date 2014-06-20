《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月20日

*工商时报：

--群创 董事长段行建昨日表示，面板产业最困难的时期已经过去，对于下半年市况，总经理王志超也释出乐观讯息。

--抢占页岩气商机，台塑 集团再度加码美国布局。继台塑美国斥资20亿美元于德州进行四期扩建，建置以页岩气生产的低成本乙烯、丙烯规模后，南亚 也规划投资4亿美元(约120亿台币)，赴美筹建EG(乙二醇)新厂，抢攻美国及大陆等新兴国家版图。

--新全民节电行动正式启动，以1年内全民节电1%为目标。经济部长张家祝昨日宣布，自8月起将公告新增餐饮、美容美发店等九类服务业强制纳管，共17.1万家，全面实施冷气不外泄及室内冷气不低于26度。

--为加强产学合作，科技部将引进矽谷资源，与国发会联手成立〞台美矽谷创投基金〞，寻找案源与台湾的产业合作，并桥接育成平台，引进矽谷专家与业师，与台湾的创业团队交流，媒合矽谷资金来台投资，提升新创事业能量。

--大陆国台办主任张志军下周访台，总统马英九昨表示，两岸间每年往来人次逾800万，领导人碰面，应该是很自然的事情，像是九二共识、一中各表等关键理念，应该透过高层会面稳固下来，成为超稳定的架构，〞这样的话，对台湾对大陆都是好的〞。

*经济日报：

--伊拉克战火升温，带动国际油价飙升，下周境内油价将调高，预估汽油、柴油每公升将分别大涨0.5、0.6台币，涨幅从1.3%起跳，改写今年油价单周调幅纪录；95无铅汽油调涨后每公升逼近36台币，创九个多月来新高。

--金管会预告，将修订〞信用卡业务机构管理办法〞，法规施行后待银行完成系统建置，便可正式发行〞双币信用卡〞，预计明年初问世。

--受投资人追捧的宝岛债(以人民币计价债券)，上半年只有二档挂牌，盛况似乎不如去年。金管会主委曾铭宗昨日表示，人民币汇率已止贬回稳，下半年宝岛债将重启热络，今年发行目标是150亿-200亿。

--陆委会和大陆国台办同步宣布，国台办主任张志军将于25至28日访台，〞王张二会〞预定25日在桃园诺富特饭店登场。陆委会发言人吴美红表示，第二次两岸事务首长会议（王张二会）将针对两岸两会互设办事机构、两岸关系整体发展、两岸经贸发展及加入区域组织等相关议题进行讨论，但不会有共同宣言或签署任何文件。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。