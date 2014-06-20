《路透晚报》--6月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中希关系：中国暗示将购买希腊债券，重申经济增长目标

中国暗示会在希腊再次发债时买入希腊债券，以显示对希腊的支持。希腊则希望成为中国产品进入欧洲的门户通道。

--《综述》中国央企审计结果触目惊心，大撒把式花钱昭显“土豪”作派

被视为“共和国长子”的中国中央企业如何大撒把式且不计回报地投资，终于在周五审计署公布的11户央企2012年度财务收支审计公告中露出冰山一角。

【固定收益】

--中国债市：中债登正参与编制新国债收益率曲线--报载

中国正酝酿推出新的国债收益率曲线，第一财经日报周五报导，中央国债登记结算有限责任公司近期在江西召开的会议上表示，拟将现有的三条固定利率国债收益率曲线合并为一条，推出“中债国债收益率曲线”。

--《中国新债预测》广东自发自还地方债定位近国债，非市场因素料仍主导

中国广东省下周一将招标发行三期固息地方政府债，为首单自发自还地方债。路透调查显示，尽管自发自还标志着地方债融资逐步迈向市场化，但现阶段看，承销商出于维系与地方政府良好关系等考虑，非市场因素或仍将主导本次招标。

--新债招标：中国七年地方债定位仍偏低，牛市中与国债的低利差成常态

中国财政部周五代理招标的七年期地方债中标利率仍远低于二级市场估值水平，延续上周发行的三年和五年品种的势头，而与同期限国债相比的也仅高出十几个基点(bp)。

--中国货币市场：七及14天回购利率大涨，资金供少于求且供需期限错配

中国银行间资金市场周五七和14天质押式回购利率明显上涨；早盘资金供给多以隔夜或一个月以上长期品种为主，唯需求主要集中在14天以内可跨月品种，供需期限不匹配导致七及14天利率双双上扬，尤其14天涨幅更甚。

--中国债市动态：现券收益率小跌，资金结构性显紧无碍机构做多情绪续释放

中国银行间市场周五现券向暖。资金供需不匹配致结构性显紧，但机构预期随着新股申购热情趋缓、半年末时点等因素的渡过，流动性有望渐归稳定，且场内仍存政策宽松预期，机构做多情绪续释放，小幅推低收益率。

--中国票据市场：转贴利率本周先涨后跌，收票需求仍在令波幅有限

中国票据市场本周转贴价格先涨后跌，周五报价基本和上周同期接近。交易员指出，周初票据价格延续此前升势，但此后因场内金融机构收票需求较强，带动转贴利率回落。

--《中国信用市场观察》交易所债市扩张，需关注流动性收缩效应

中国交易所债券市场本周频出新动作，不仅原在银行间债券市场发行交易的信贷资产证券化产品，将首次登陆交易所市场，交易所自身也在加速梳理债券规则，包括修改债券市场投资者适当性管理办法；对高风险债券进行风险警示；为暂停上市的债券提供二级市场转让服务等。

【外汇】

--中国汇市：人民币走升结购汇相对均衡，中间价高开幅度低于预期

中国人民币兑美元周五走升。隔夜美元指数走低，人民币中间价微涨。交易员反映，由于中间价涨幅低于预期，维稳意图明显，市场交投也相对谨慎。

--人民币汇率：应在维持现有资本管制下，允许人民币自由浮动--专家

中国社科院学部委员余永定认为，中国最终应在维持现有资本管制的情况下，允许人民币自由浮动。

--离岸人民币：建行亚洲三年债以3.45%定价，首支瑞士债获约两倍认购

根据销售文件，建行亚洲三年期人民币债券周四晚间以3.45%定价，共获约两倍认购。该支券将在瑞士交易所挂牌，为首支在瑞士发行的人民币债券。

--离岸人民币：金管会称宝岛债将重启热络，今年拟新发行150-200亿--报载

台湾经济日报周五表示，受投资人追捧的宝岛债(人民币计价债券)，上半年只有二档挂牌，盛况似乎不如去年。金管会主委曾铭宗昨日表示，人民币汇率已止贬回稳，下半年宝岛债将重启热络，今年新发行目标是150-200亿人民币。

【证券/行业】

--中国证券：证监会发布上市公司员工持股指导意见，股票可从二级市场购买

中国证监会周五发布关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见，所需股票可从二级市场购买，也可以来自回购、股东赠予及非公开发行。

--《焦点》银行严格审批贷款，中国铁矿石贸易商面临信贷断流

业内和银行消息人士称，随着中国加强对不法大宗商品融资的打击力度，银行对贷款审批和信用证签发也更加严格，使中国的铁矿石贸易商面临信贷断流的问题。

--中国股市：沪综指收升结束三连跌，本周累积跌2.1%创两个月最大单周跌幅

中国股市沪综指周五缩量小幅收升结束三连跌，多数板块出现探底回升。分析师指出，新股申购造成的资金分流效应有所减弱，令连跌之后的大盘暂时得以喘息，但经济层面仍不乐观及政策预期不明仍将制约市场走势。

--中国证券：证监会称对中信证券研究员张明芳等涉嫌内幕信息立案调查

中国证监会发言人张晓军周五称，证监会将对中信证券研究员张明芳等涉嫌内幕信息立案调查。

--中国新股：四只IPO新股冻结资金超过3,800亿元

中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。

--中国黄金：今年中国黄金需求料持平至略降--黄金协会会长

中国黄金协会会长宋鑫周四表示，中国民间黄金需求今年将持平至略微降低。去年，中国需求超越印度成为全球最大黄金消费国。

--中国个股：万科称事业合伙人再买入公司A股，未来还将继续增持

中国最大住宅房地产开发商--万科周五公告，代表公司1,320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业，再度通过券商集合资管计划增持万科A股股份,未来将继续增持。

--《中国大宗商品综述》矿价跌跌不休，拓宽钢厂夹缝生存空间

在铁矿石和钢厂的较量中，之前的10年基本上都是矿石商赚得盆满钵满，钢厂往往“一矿难求”；但随着年内铁矿石价格跌跌不休，钢厂这种被动的地位正在改变，盈利能力得以提升。

--《台湾金融市场一周展望》“绿巨人”出手止稳债市，变数当前空头气焰难消

“绿巨人”(中华邮政)出手，让遭遇乱流的台湾债市暂时止稳。不过展望下周，伊拉克局势的变化、第三季发债计划、五年券103/9标售以及央行理监事会议等诸多变数，或仍令已成惊弓之鸟的交易商心情忐忑。 (jmmu (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)