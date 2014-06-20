《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：（1美元=7.7501港元 ） 美股道琼工业指数 周四收高14.84点或0.09%，报16,921.46点，刷新收盘纪录，涨势延续至第五日，因投资者 对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在一段长持间维持低利率感到乐观。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.140 0.01 18022 14.116 -0.03 中国铝业 9.160 -0.33 6707 2.840 1.42 中国移动 48.770 -0.47 98465 75.594 0.13 中国人寿 40.640 -1.93 39245 20.998 0.47 中石油 125.110 0.22 16003 9.696 0.27 中石化 96.540 -0.91 37139 7.482 0.56 汇丰控股 52.060 -0.15 1147569 80.694 -0.25 中电信 49.580 -0.60 10589 3.842 0.59 中国联通 15.560 -0.26 102281 12.059 -0.17 兖州煤业 7.820 -1.64 25872 6.061 -0.48 华能国际 42.390 0.76 8587 8.213 0.04 南方航空 15.130 -1.30 4336 2.345 0.22 东方航空 15.649 0.12 3624 2.426 0.65 中芯国际 3.940 -1.99 29779 0.611 0.12（完）
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编