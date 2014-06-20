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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月20日

路透香港6月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：（1美元=7.7501港元      ）
 
 美股道琼工业指数      周四收高14.84点或0.09%，报16,921.46点，刷新收盘纪录，涨势延续至第五日，因投资者
 对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在一段长持间维持低利率感到乐观。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.140    0.01      18022            14.116      -0.03
 中国铝业                       9.160   -0.33       6707             2.840       1.42
 中国移动                      48.770   -0.47      98465            75.594       0.13
 中国人寿                      40.640   -1.93      39245            20.998       0.47
 中石油                       125.110    0.22      16003             9.696       0.27
 中石化                        96.540   -0.91      37139             7.482       0.56
 汇丰控股                      52.060   -0.15    1147569            80.694      -0.25
 中电信                        49.580   -0.60      10589             3.842       0.59
 中国联通                      15.560   -0.26     102281            12.059      -0.17
 兖州煤业                       7.820   -1.64      25872             6.061      -0.48
 华能国际                      42.390    0.76       8587             8.213       0.04
 南方航空                      15.130   -1.30       4336             2.345       0.22
 东方航空                      15.649    0.12       3624             2.426       0.65
 中芯国际                       3.940   -1.99      29779             0.611       0.12（完）
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