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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 09:33 BJT

中国债市：中债登正参与编制新国债收益率曲线--报载

路透上海6月20日 - 中国正酝酿推出新的国债收益率曲线，第一财经日报周五报导，中央国债登记结算有限责任公司近期在江西召开的会议上表示，拟将现有的三条固定利率国债收益率曲线合并为一条，推出“中债国债收益率曲线”。

报导指出，该曲线的编制将参考银行间及交易所市场价格源和样本券；而财政部召集的国债收益率曲线课题组成员中包含了中债登。

报导并引述中债登债券信息部业务总监刘凡表示：“目前我们正在配合财政部做这件事，具体结果现在尚未确定。”

财政部国库司副司长周成跃日前曾表示，财政部将按照中央的明确要求，进一步建设、完善并积极运用国债收益率曲线，也许财政部网站上很快将会公布国债收益率曲线。（完） (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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