中国债市：中债登正参与编制新国债收益率曲线--报载

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透上海6月20日 - 中国正酝酿推出新的国债收益率曲线，第一财经日报周五报导，中央国债登记结算有限责任公司近期在江西召开的会议上表示，拟将现有的三条固定利率国债收益率曲线合并为一条，推出“中债国债收益率曲线”。
报导指出，该曲线的编制将参考银行间及交易所市场价格源和样本券；而财政部召集的国债收益率曲线课题组成员中包含了中债登。
报导并引述中债登债券信息部业务总监刘凡表示：“目前我们正在配合财政部做这件事，具体结果现在尚未确定。”
财政部国库司副司长周成跃日前曾表示，财政部将按照中央的明确要求，进一步建设、完善并积极运用国债收益率曲线，也许财政部网站上很快将会公布国债收益率曲线。（完） (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编