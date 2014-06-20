《中国重要政经日程》--6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
============================今日重要政经日程========================
6/20（周五）
--国务院总理李克强于6月16-21日赴英国举行中英总理年度会晤，并对英国和希腊进行正式访问。
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
==========================近期重要政经日程==========================
6/21（周六）
--中国民营银行论坛将于6月21-22日在北京京西宾馆举办。
--节能环保产业在国民经济中的地位升级新闻发布会在国务院新闻办公室新闻发布厅举行。
6/25（周三）
--中国国际经济交流中心“经济每月谈”在北京梅地亚中心举办。
*--“中国新媒体发展报告（2014）”蓝皮书发布会暨新媒体发展研讨会在中国社会科学院第一学术报告厅举办。
*6/29（周日）
--第一届新金融联盟峰会在北京举行。
7/04（周五）
--2014外滩国际金融峰会在上海举行。
7/07（周一）
--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。
7/19（周六）
--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。
7/23（周三）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。
7/29（周六）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺； 审校 沈燕)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编