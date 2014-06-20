加股业绩：黑莓第一季亏损低于预期，提振股价飙升近10%

路透安大略省滑铁卢/多伦多6月19日 - 身陷困境的智能手机厂商黑莓 周四公布季度亏损小于预期，得益于公司的振兴计划开始带来回报。这令市场期望，公司执行长能够实现诺言，带领公司重新走上稳定获利的道路。

七个月前接任黑莓执行长的程守宗迅速行动削减成本，让公司有更多时间稳定手机业务，并提高了服务与软件业务的获利。

黑莓表示，在截止5月31日的会计年度第一季现金支出低于许多人的预期，而且毛利率上升。消息传出后该公司股价飙升逾10%。

黑莓称，低价Z3智能手机在印尼销售情况不错，而服务业务则从竞争对手那里赢回了一些客户。

黑莓在与苹果 旗下iPhone、以及三星电子 推出的Android系统手机的竞争中节节败退，之后实施了孤注一掷的业务振兴计划，在过去两年中砍掉了超过一半的员工数量。

程守宗希望黑莓仍留在智能手机市场，但他把主要精力放在服务业务方面。该业务在公司季度营收中占据54%的比重，远高于一年前的26%。黑莓与数百家大企业和政府机构进行合作，帮助他们安全地管理网络。

程守宗对记者表示，随着公司在今年稍晚推出手机新品，智能手机业务有望在推动营收增长方面发挥更大作用；不过服务业务可能将提升利润率。

黑莓在Nasdaq交易的股票价格周四收高9.7%报9.09美元。

该公司第一季毛利率从上年同期的33.9%升至46.7%；净利为2,300万美元，合每股盈余(EPS)0.04美分，上年同期则亏损8,400万美元或每股亏损0.16美元。

扣除一次性非现金会计收益和特定重组支出，该季亏损6,000万美元，合每股亏损0.11美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预期为每股亏损0.25美元。