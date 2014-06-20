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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 08:39 BJT

《香港报摘》--经济日报6月20日

* 要闻版头条：

--美元弱、新股旺，资金流入港汇，汇率 早盘惊见升穿7.75港元，报价系统高见7.7497港元，为18个月来首次再闯7.75强方兑换保证。金管局：疑人为错盘。 * 其他： 　　--新股渐热，医药股绿叶趁势出击，拟于下周四（26日）起招股，最多集资60亿港元，为两年来香港集资额最大医药股。

--金融发展局最新报告促监管机构对「同股同权」制度保持开放，财库局局长陈家强认同，称香港应开放检视如何吸引不同企业架构的企业上市。

--新秀丽 斥资8,500万美元（约6.6亿港元）收购美国背包品牌Gregory Mountain Products接近所有资产，收购将于7月下旬完成。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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