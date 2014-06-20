更正-国际油市：美国原油第二日连涨，受助于伊拉克供应疑虑

(更正：因英文有误，第三段“为2013年9月9日以来最高结算价”改正为“为2013年9月6日以来最高结算价”)

路透首尔6月20日 - 美国原油期货周五亚洲早盘升向每桶107美元，受助于伊拉克战乱影响石油供应的担忧；美国则表示将向伊拉克派遣军事顾问。

0000GMT，美国原油7月期货 上涨0.21美元至每桶106.64美元。该合约将于周五到期，前日走高0.46美元至106.43美元。

布兰特原油期货 下滑0.12美元至每桶114.94美元，前日收高0.8美元至每桶115.06美元，为2013年9月6日以来最高结算价。

美国总统周四表示，他向伊拉克派出了多达300位美国军事顾问，但他强调需要一个政治方案来解决伊拉克危机。

奥巴马在与国家安全小组举行会议后表示，若有必要，他准备晚些时候采取“定向”军事行动，美国对伊拉克暴动武装分子发动空中打击的前景因此延后，但仍有可能发生。不过奥巴马明确表示，美国军队不会重返伊拉克作战。

周四伊政府军与逊尼派叛军激烈交战，争夺对国内最大炼油厂Baiji的控制权。

效忠什叶派政府的军队击退了自称伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)叛军及其盟友的进攻。此前一天，叛军攻占炼厂，威胁到全国的能源供应。

土耳其能源部长Taner Yildiz周四表示，由于Baiji炼厂发生对抗，伊拉克对土耳其燃油出现额外需求，但由于土耳其与伊拉克接壤的边境出口能力有限，尚不清楚能否完全满足这些需求。(完)

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