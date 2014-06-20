更正-国际油市：美国原油第二日连涨，受助于伊拉克供应疑虑

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
(更正：因英文有误，第三段“为2013年9月9日以来最高结算价”改正为“为2013年9月6日以来最高结算价”)
路透首尔6月20日 - 美国原油期货周五亚洲早盘升向每桶107美元，受助于伊拉克战乱影响石油供应的担忧；美国则表示将向伊拉克派遣军事顾问。
0000GMT，美国原油7月期货 上涨0.21美元至每桶106.64美元。该合约将于周五到期，前日走高0.46美元至106.43美元。
布兰特原油期货 下滑0.12美元至每桶114.94美元，前日收高0.8美元至每桶115.06美元，为2013年9月6日以来最高结算价。
美国总统周四表示，他向伊拉克派出了多达300位美国军事顾问，但他强调需要一个政治方案来解决伊拉克危机。
奥巴马在与国家安全小组举行会议后表示，若有必要，他准备晚些时候采取“定向”军事行动，美国对伊拉克暴动武装分子发动空中打击的前景因此延后，但仍有可能发生。不过奥巴马明确表示，美国军队不会重返伊拉克作战。
周四伊政府军与逊尼派叛军激烈交战，争夺对国内最大炼油厂Baiji的控制权。
效忠什叶派政府的军队击退了自称伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)叛军及其盟友的进攻。此前一天，叛军攻占炼厂，威胁到全国的能源供应。
土耳其能源部长Taner Yildiz周四表示，由于Baiji炼厂发生对抗，伊拉克对土耳其燃油出现额外需求，但由于土耳其与伊拉克接壤的边境出口能力有限，尚不清楚能否完全满足这些需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/王兴亚；审校 戴素萍/杜明霞)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编