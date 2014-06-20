全球金市：金价接近4月高位，有望创下两个月来最佳周度表现

现货银 在上日跳涨4%后基本持平，铂族金属继隔夜大涨后亦回落。

消息人士表示，德意志银行 也对围绕设定伦敦金定盘价的交易展开调查，此前德国金融监管机构亦开始调查。

中国黄金集团公司的官员周四表示，该公司与加拿大矿商Barrick Gold Corp 之间的联盟可能涉及后者较小的非核心矿场或项目，不会涉及Barrick的主要资产。

中国黄金协会会长表示，中国今年民间黄金需求将会持平至小跌。中国去年超越印度成为全球最大黄金消费国。(完)

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