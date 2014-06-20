全球金市：金价接近4月高位，有望创下两个月来最佳周度表现

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
现货银 在上日跳涨4%后基本持平，铂族金属继隔夜大涨后亦回落。
消息人士表示，德意志银行 也对围绕设定伦敦金定盘价的交易展开调查，此前德国金融监管机构亦开始调查。
中国黄金集团公司的官员周四表示，该公司与加拿大矿商Barrick Gold Corp 之间的联盟可能涉及后者较小的非核心矿场或项目，不会涉及Barrick的主要资产。
中国黄金协会会长表示，中国今年民间黄金需求将会持平至小跌。中国去年超越印度成为全球最大黄金消费国。(完)
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金属期市 LME库存变化
(编译 王翔琼/王兴亚；审校 戴素萍)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编