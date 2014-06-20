中国个股：万科称事业合伙人再买入公司A股，未来还将继续增持

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透上海6月20日 - 中国最大住宅房地产开发商--万科 周五公告显示，代表公司1,320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业，再度通过券商集合资管计划增持万科A股股份,未来将继续增持。
刊登在深交所的公告显示，盈安合伙于6月13日至6月19日，通过深交所证券交易系统购入万科A股股份2,396.96万股，占公司总股本的0.22%，购入平均价格为8.40元人民币/股，共使用约2.01亿元资金。
公告称，其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。
事业合伙人制度是万科今年推出的举措，已于今年4月23日召开了事业合伙人创始大会，首批1,320位合伙人中，包括在公司任职的全部八名董事、监事、高级管理人员。
盈安合伙此前已多次增持万科A股，据此前国内媒体报导，其增持目标为公司总股本的10%。 万科此前公告显示，盈安合伙已跃升为万科第二大股东。
万科A股周四收报7.99元，过去三个月累计上涨6.53%。 （完）
欲浏览于深交所公告，请点选：here (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编