《香港报摘》--信报6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
* 要闻版头条：
--政府微调双倍印花税（DSD）辣招仅1个多月，楼市已再陷疯癫状态。恒地 旗下西半山天汇昨天「一口气」加推最后24伙，其中顶层46楼A室复式售价6.4648亿港元，尺价达11.28万港元，即使减除折扣优惠，仍达9.8万港元，势挑战亚洲分层豪宅新高。个别车位售价451万港元，一旦出售将再改写纪录。 * 其他： --昨天截止认购的中小企管理软件开发商畅捷通（新股代号： ），初步统计，其公开发售部分已获209倍超额认购，冻资约200亿港元，为近期新股市场再添动力。
--建银国际证券研究部副主管及首席经济师刘红哿预料，中央将在下半年全面下调存款准备金率（RRR）50个基点，或者调低利率0.25厘，令下半年或全年经济增长可达至7.4%。
--堡狮龙 发盈喜，由于中国大陆及台湾业务有显着改善，预期截至今年6月底止，盈利录得大幅增长。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编