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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 08:49 BJT

《香港报摘》--信报6月20日

* 要闻版头条：

--政府微调双倍印花税（DSD）辣招仅1个多月，楼市已再陷疯癫状态。恒地 旗下西半山天汇昨天「一口气」加推最后24伙，其中顶层46楼A室复式售价6.4648亿港元，尺价达11.28万港元，即使减除折扣优惠，仍达9.8万港元，势挑战亚洲分层豪宅新高。个别车位售价451万港元，一旦出售将再改写纪录。 * 其他： 　　--昨天截止认购的中小企管理软件开发商畅捷通（新股代号： ），初步统计，其公开发售部分已获209倍超额认购，冻资约200亿港元，为近期新股市场再添动力。

--建银国际证券研究部副主管及首席经济师刘红哿预料，中央将在下半年全面下调存款准备金率（RRR）50个基点，或者调低利率0.25厘，令下半年或全年经济增长可达至7.4%。

--堡狮龙 发盈喜，由于中国大陆及台湾业务有显着改善，预期截至今年6月底止，盈利录得大幅增长。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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